ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе работники Почты России получили сроки за мошенничество

В Хасавюртовском районе работники Почты России получили сроки за мошенничество

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18 декабря, 2020. Пятница 14:30
В Хасавюртовском районе работники Почты России получили сроки за мошенничество

Работники почтовых отделений и управления соц.защиты населения Хасавюртовского района признаны виновными в служебном подлоге, - сообщает РИА «Дагестан».

В Хасавюртовском районе работники Почты России получили сроки за мошенничество
Происшествия

По версии следствия, пятнадцать человек предварительно сговорившись включили в электронную базу Минтруда Дагестана 650 вымышленных фамилий для выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.
Злоумышленники получали выплаты за вымышленных людей путем подделки подписей в ведомостях.
В результате мошеннических действий министерству труда региона причинен ущерб на сумму 39,7 млн. рублей.

Мошенники понесут наказание в виде лишения лишения свободы  на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев условно.

 

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