В Хасавюртовском районе работники Почты России получили сроки за мошенничество

По версии следствия, пятнадцать человек предварительно сговорившись включили в электронную базу Минтруда Дагестана 650 вымышленных фамилий для выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Злоумышленники получали выплаты за вымышленных людей путем подделки подписей в ведомостях.

В результате мошеннических действий министерству труда региона причинен ущерб на сумму 39,7 млн. рублей.

Мошенники понесут наказание в виде лишения лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев условно.