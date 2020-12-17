Прокуратура внесла представления администрациям Каспийска и Избербаша

Питьевая вода, подаваемая жителям Каспийска и Избербаша, не соответствовала гигиеническим нормативам, что несет риск возникновения инфекционных заболеваний среди населения. Вероятно, причиной тому послужило попадание в озеро, из которого осуществляется водоснабжение Каспийска, дождевых стоков и мусора. Прокуратурой Каспийска возбуждено производствo об административных правонарушениях в отношении должностных лиц водоканала.