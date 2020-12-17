ЗАМАНА - Прокуратура внесла представления администрациям Каспийска и Избербаша

Прокуратура внесла представления администрациям Каспийска и Избербаша

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17 декабря, 2020. Четверг 08:10
Прокуратура внесла представления администрациям Каспийска и Избербаша

Прокуратура Дагестана внесла представления о ликвидации нарушений федерального законадательства «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в адрес администрации муниципалитетов Каспийска и Избербаша.

Прокуратура внесла представления администрациям Каспийска и Избербаша
Происшествия

Питьевая вода, подаваемая жителям Каспийска и Избербаша, не соответствовала гигиеническим нормативам, что несет риск возникновения инфекционных заболеваний среди населения. Вероятно, причиной тому послужило попадание в озеро, из которого осуществляется водоснабжение Каспийска, дождевых стоков и мусора. Прокуратурой Каспийска возбуждено производствo об административных правонарушениях в отношении должностных лиц водоканала.

 

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