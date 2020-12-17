Житель Цумадинского района пойдет под суд за неуплату алиментов

В 2014 году мировой суд обязал дагестанца уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 25% от всех видов заработка до достижения ребенком 18 лет, сообщает РИА «Дагестан». В 2019 году, за неисполнение родительских обязанностей мужчина уже был привлечен административной отвественности. Ему были были назначены обязательные работы сроком 100 часов. Мужчина решение суда проигнорировал. Даже после этого случая нерадивый отец не расплатился со своим ребенком.