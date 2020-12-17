ЗАМАНА - Житель Цумадинского района пойдет под суд за неуплату алиментов

Житель Цумадинского района пойдет под суд за неуплату алиментов

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17 декабря, 2020. Четверг 00:13
Житель Цумадинского района пойдет под суд за неуплату алиментов

В Дагестане завели уголовное дело на жителя Цумадинского района, который задолжал своему ребенку более 200 тысяч рублей алиментов.

Житель Цумадинского района пойдет под суд за неуплату алиментов
Происшествия

В 2014 году мировой суд обязал дагестанца уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 25% от всех видов заработка до достижения ребенком 18 лет, сообщает РИА «Дагестан». В 2019 году, за неисполнение родительских обязанностей мужчина уже был привлечен административной отвественности. Ему были были назначены обязательные работы сроком 100 часов. Мужчина решение суда проигнорировал. Даже после этого случая нерадивый отец не расплатился со своим ребенком.

 

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