ЗАМАНА - В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки

В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки

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16 декабря, 2020. Среда 09:15
В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки

 Полицией Дагестана задержаны жители Гергебильского района, подозреваемые в вымогательстве денег у 21 летней уроженки Махачкалы, - сообщает МВД Дагестана на странице в Instagram.

Два злоумышленника требовали с жертвы 80 тысяч рублей в качестве вознаграждения за молчание. Следствие установило: злоумышленники требовали деньги за нераспространение сведений, порочащих её честь и достоинство. В противном случае, грозились опубликовать в сети Интернет фотографии личного характера, принадлежащие потерпевшей. Подозреваемые задержаны.

 

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взяты из открытых источников
 

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