Два злоумышленника требовали с жертвы 80 тысяч рублей в качестве вознаграждения за молчание. Следствие установило: злоумышленники требовали деньги за нераспространение сведений, порочащих её честь и достоинство. В противном случае, грозились опубликовать в сети Интернет фотографии личного характера, принадлежащие потерпевшей. Подозреваемые задержаны.
В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 09:15
Полицией Дагестана задержаны жители Гергебильского района, подозреваемые в вымогательстве денег у 21 летней уроженки Махачкалы, - сообщает МВД Дагестана на странице в Instagram.