В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки

Автор Хадижат

Полицией Дагестана задержаны жители Гергебильского района, подозреваемые в вымогательстве денег у 21 летней уроженки Махачкалы, - сообщает МВД Дагестана на странице в Instagram.