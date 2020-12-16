В Хасавюрте задержан подозреваемый в краже из мечети

Автор Хадижат

25 летний житель Хасавюрта обратился в отделение полиции и сообщил, что после совершения молитвы в мечети он обнаружил пропажу куртки и барсетки, сообщает МВД Дагестана.