Общая стоимость пропажи 9600 рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел прихожанина мечети, 20-летнего жителя Махачкалы, который во всём сознался.
Похищенное изъято и возвращено владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодого человека ожидает штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет.
В Хасавюрте задержан подозреваемый в краже из мечети
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 08:40
25 летний житель Хасавюрта обратился в отделение полиции и сообщил, что после совершения молитвы в мечети он обнаружил пропажу куртки и барсетки, сообщает МВД Дагестана.
Общая стоимость пропажи 9600 рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел прихожанина мечети, 20-летнего жителя Махачкалы, который во всём сознался.