ЗАМАНА - Житель Кизилюрта задержан за развратные действия в отношении детей

Житель Кизилюрта задержан за развратные действия в отношении детей

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14 декабря, 2020. Понедельник 11:42
Житель Кизилюрта задержан за развратные действия в отношении детей Житель Кизилюрта задержан за развратные действия в отношении детей

Житель Кизилюрта задержан по подозрению в совершении развратных действий и незаконном обороте порнографических материалов, сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

Житель Кизилюрта задержан за развратные действия в отношении детей
Происшествия

Первой о том, что в Кизилюрте взрослый мужчина замечен в развращении малолетних на своей странице в instagram сообщила блогер, автор книги «Не молчи» Марьям Алиева, более известная по названию своей страницы «Дневник горянки».

"В Кизилюрте, во дворе взрослый мужчина подходил к маленьким девочкам 10-12 лет и предлагал им деньги за то, чтобы они пошли с ним целоваться.Девочки убегали от него. Одна из них рассказала обо всем матери. Мать попросила держаться от него подальше, решив, что старик больной. Через некоторое время, непонятным способом раздобыв номера телефонов девочек он стал им звонить и писать вот такие сообщения.⠀Девочка рассказала матери и мать решила раздобыв доказательства эту тварь посадить", - пишет Марьям Алиева в своем Instragram.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие намерено добиться заключения педофила под стражу.

 

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