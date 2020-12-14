Тех, кто пострадал от ее действий или стал очевидцем нападения, просят обратиться в дежурную часть МВД по номеру 102 или 112.
Ранее МВД Дагестана сообщало что женщине 37 лет и она психически нездорова.
В Махачкале задержали нападавшую на прохожих женщину
- Автор Хадижат
- 14 декабря, 2020. Понедельник 08:34
Сотрудники полиции задержали женщину, которая бросалась на прохожих в Махачкале, с ножом и электрошоком, сообщает пресс-служба МВД по РД.
Тех, кто пострадал от ее действий или стал очевидцем нападения, просят обратиться в дежурную часть МВД по номеру 102 или 112.