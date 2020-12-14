В течении суток, злоумышленники позвонили женщине несколько раз с разных номеров с предложением выгодной подработки в интернете со стабильным доходом.
Связавшись с потерпевшей по видеосвязи, мошенники объяснили ей правила работы. Женщина зарегестрировалась на сайте и передала мошенникам деньги, которые, по их словам, можно будет преумножить и вернуть в любое время.
Суммы у женщины не оказалось, но «брокеры» помогли ей оформить онлайн-кредит. Получив средства, женщина частями перевела их на указанный счет. И теперь она не только обманута мошенниками, но и должна вернуть банку сумму с процентами.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».