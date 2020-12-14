Жительница Избербаша стала жертвой мнимых брокеров

Обратившись в полицию, 39 летняя потерпевшая сообщила что неизвестные лица мошенническим путем похитили у нее более 80 тысяч рублей, - пишет РИА «Дагестан».

В течении суток, злоумышленники позвонили женщине несколько раз с разных номеров с предложением выгодной подработки в интернете со стабильным доходом.

Связавшись с потерпевшей по видеосвязи, мошенники объяснили ей правила работы. Женщина зарегестрировалась на сайте и передала мошенникам деньги, которые, по их словам, можно будет преумножить и вернуть в любое время.

Суммы у женщины не оказалось, но «брокеры» помогли ей оформить онлайн-кредит. Получив средства, женщина частями перевела их на указанный счет. И теперь она не только обманута мошенниками, но и должна вернуть банку сумму с процентами.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».