ЗАМАНА - Жительница Избербаша стала жертвой мнимых брокеров

Жительница Избербаша стала жертвой мнимых брокеров

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14 декабря, 2020. Понедельник 00:05
Жительница Избербаша стала жертвой мнимых брокеров

Обратившись в полицию, 39 летняя потерпевшая сообщила что неизвестные лица мошенническим путем похитили у нее более 80 тысяч рублей, - пишет РИА «Дагестан». 

Жительница Избербаша стала жертвой мнимых брокеров
Происшествия

В течении суток, злоумышленники позвонили женщине несколько раз с  разных номеров с предложением выгодной подработки в интернете со стабильным доходом. 

Связавшись с потерпевшей по видеосвязи, мошенники объяснили ей правила работы. Женщина зарегестрировалась на сайте и передала мошенникам деньги, которые, по их словам, можно будет преумножить и вернуть в любое время. 

Суммы у женщины не оказалось,  но «брокеры» помогли ей оформить онлайн-кредит. Получив средства, женщина частями перевела их на указанный счет. И теперь она не только обманута мошенниками, но и должна вернуть банку сумму с процентами. 

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

 

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взяты из открытых источников
 

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