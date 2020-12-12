Позвонив по телефону, лже-налоговик из соседней республики пообещал главбуху предприятия выдать нужную ей справку о служебной деятельности за указанную выше сумму. Растерявшись и испугавшись последствий, женщина перевела деньги на банковскую карту мошенника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Почти 2 млн рублей перевела аферисту главбух предприятия в Дагестане
- Автор Хадижат
- 12 декабря, 2020. Суббота 10:23
Полиция Дагестана задержала мошенника. Мужчина представляясь сотрудником налоговой инспекции обманным путем выманил у главного бухгалтера одного из предприятий Кизляра 1 миллион 800 тысяч рублей.
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