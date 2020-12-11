Хирург, находясь в кабинете заместителя главврача, напал на него и ранил, несколько раз ударив ножом. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, в последствии он обратился в полицию. Правоохранительные органы в данный момент устанавливают причину конфликта.
В Дагестане хирург напал с ножом на замглавврача и ранил его
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 08:29
Инцидент произошел в Центральной больнице Буйнакского района, сообщает «Интерфакс».
Последнее от Хадижат
- Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов
- Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку лучших сериалов в США
- Владимир Путин назначил Дагестану председателя Арбитражного суда
- Избран глава Гергебильского района Дагестана
- Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца