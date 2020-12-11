В Дагестане хирург напал с ножом на замглавврача и ранил его

Хирург, находясь в кабинете заместителя главврача, напал на него и ранил, несколько раз ударив ножом. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, в последствии он обратился в полицию. Правоохранительные органы в данный момент устанавливают причину конфликта.