ЗАМАНА - Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета

Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета

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09 декабря, 2020. Среда 17:30
Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета

Житель Избербаша обратился в полицию с заявлением о том, что в него стреляли из травматического пистолета, - сообщает РИА «Дагестан».

Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета
Происшествия

По рассказам потерпевшего, накануне, приблизительно в 10 часов вечера у него дома слесари меняли канализационные трубы. Решим помочь в этом деле, заявитель и его сосед решили обойти соседей. В одной из квартир дверь им так и не открыли. Позднее к мужчинам подошел сосед, проживающий в той самой квартире с целью выяснить причину их визита. Услышав просьбу помочь, отреагировал он довольно резко и в ходе возникшего конфликта  нанес пострадавшему удар по голове рукояткой пистолета, говорится заявлении. Далее мужчины вышли для выяснения отношений во двор, где подозреваемый попытался выстрелить из пистолета в пострадавшего но попал в землю. После случившегося он скрылся с места происшествия. Подозреваемым оказался мужчина 27 лет, в своих действиях он сознался но называет это самозащитой. Оружие, на которое у подозреваемого не было разрешения, в последствии было выброшено им в море. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

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