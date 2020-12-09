Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета

По рассказам потерпевшего, накануне, приблизительно в 10 часов вечера у него дома слесари меняли канализационные трубы. Решим помочь в этом деле, заявитель и его сосед решили обойти соседей. В одной из квартир дверь им так и не открыли. Позднее к мужчинам подошел сосед, проживающий в той самой квартире с целью выяснить причину их визита. Услышав просьбу помочь, отреагировал он довольно резко и в ходе возникшего конфликта нанес пострадавшему удар по голове рукояткой пистолета, говорится заявлении. Далее мужчины вышли для выяснения отношений во двор, где подозреваемый попытался выстрелить из пистолета в пострадавшего но попал в землю. После случившегося он скрылся с места происшествия. Подозреваемым оказался мужчина 27 лет, в своих действиях он сознался но называет это самозащитой. Оружие, на которое у подозреваемого не было разрешения, в последствии было выброшено им в море. По данному факту возбуждено уголовное дело.