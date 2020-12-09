Таким образом ему удавалось заполучить банковские реквизиты жертв своего обмана, после чего юноша, воспользовавшись мобильным приложением, совершал денежные переводы. Молодой человек признался в совершении пятнадцати фактов мошенничества. Сумма причиненного ущерба составляет более полумиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.
Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 14:00
По сообщению РИА «Дагестан», 20-летний молодой человек совершал телефонные звонки представляясь работником кредитной организации.
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