ЗАМАНА - Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев

Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев

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09 декабря, 2020. Среда 14:00
Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев

По сообщению РИА «Дагестан», 20-летний молодой человек совершал телефонные звонки представляясь работником кредитной организации.

Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев
Происшествия

Таким образом ему удавалось заполучить банковские реквизиты жертв своего обмана, после чего юноша, воспользовавшись мобильным приложением, совершал денежные переводы. Молодой человек признался в совершении пятнадцати фактов мошенничества. Сумма причиненного ущерба составляет более полумиллиона рублей.  Возбуждены уголовные дела.

 

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