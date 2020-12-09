По версии следствия, обвиняемый отразил в налоговых декларациях за 2012 и 2013 годы ложные сведения о доходах, используя реквизиты подставных компанией. Теперь руководитель «Каспийгазстрой» предстанете перед судом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Житель Дагестана недоплатил налогов на 47 млн рублей
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 14:00
В неуплате налогов обвиняется генеральный директор компании «Каспийгазстрой», в настоящий момент находящейся на стадии ликвидаци, сообщает РИА "Дагестан".
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