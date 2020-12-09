От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Причиной неприязненных отношений между мужчинами стали долговые обязательства. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
В Дагестане местный житель убил знакомого за долг
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 12:46
48-летний житель Сергокалинского района, по версии следствия, 1 декабря на личном автотранспорте привез своего знакомого в безлюдную местность и застрелил его из охотничьего ружья.