ЗАМАНА - Незаконный карьер для добычи песчано-гравийной смеси обнаружен на землях сельхозназначения

Незаконный карьер для добычи песчано-гравийной смеси обнаружен на землях сельхозназначения

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09 декабря, 2020. Среда 16:30
Незаконный карьер для добычи песчано-гравийной смеси обнаружен на землях сельхозназначения

Проверку провели специалисты Россельхознадзора на участке, используемом на правах аренды.  Выяснилось, что произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы.

Незаконный карьер для добычи песчано-гравийной смеси обнаружен на землях сельхозназначения
Происшествия

Инспекторы отобрали почвенные образцы. В ходе проверки зафиксирован факт нарушения земельного законодательства. На арендатора будет составлен протокол об административном правонарушении.

- Сотрудниками управления, на основании материалов, поступивших от администрации Карабудахкентского района, был осуществлен выезд на участок, арендованный гражданином Гасанбековым.
В ходе осмотра выяснилось, что 6 тысяч квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения используются под добычу гравийно-песчаной смеси. Арендодатель приглашен в управление для составления протокола, - сообщил госинспектор управления Россельхознадзора по РД Гаджимурад Агаев.

 

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