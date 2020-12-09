Незаконный карьер для добычи песчано-гравийной смеси обнаружен на землях сельхозназначения

Проверку провели специалисты Россельхознадзора на участке, используемом на правах аренды. Выяснилось, что произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы.

Инспекторы отобрали почвенные образцы. В ходе проверки зафиксирован факт нарушения земельного законодательства. На арендатора будет составлен протокол об административном правонарушении.

- Сотрудниками управления, на основании материалов, поступивших от администрации Карабудахкентского района, был осуществлен выезд на участок, арендованный гражданином Гасанбековым.

В ходе осмотра выяснилось, что 6 тысяч квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения используются под добычу гравийно-песчаной смеси. Арендодатель приглашен в управление для составления протокола, - сообщил госинспектор управления Россельхознадзора по РД Гаджимурад Агаев.