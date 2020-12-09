29-летняя Малика Мусаева поступила в медучреждение беременная двойней. У девушки была 35-я неделя. По информации Минздрава Дагестана, роженица умерла из-за острого жирового гепатоза, но родственники погибшей винят в произошедшем врачей, считая, что они проявили халатность. После прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц родильного дома при оказании роженице медицинской помощи.
Прокуратура расследует смерть роженицы
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 09:10
Прокуратура республики проводит проверку в махачкалинском родильном доме №2, по факту смерти пациентки.
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