ЗАМАНА - СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника

СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника

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09 декабря, 2020. Среда 10:00
СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника

Причиной массового отравления хлором в бассейне Астрахани стала ошибка сотрудника, перепутавшего баки с двумя разными жидкостями, пишет РБК. Указанный сотрудник в тот день вышел на работу в первый раз.

СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника
Происшествия

По данным Следственного комитета, в результате химической реакции, вызванной смешением двух жидкостей с разным составом, было образовано газообразное вещество с высоким содержанием хлора. Оно и стало причиной химических ожогов, отеков слизистых глаз и органов дыхания.

Женщина должна была провести инструктаж для нового сотрудника, однако он был допущен к работе без этого, пояснили следователи.
В настоящее время из-за отравления хлором в больнице находятся 30 человек, в том числе 21 ребенок.

По информации РБК, сотрудник, допустивший ошибку в день происшествия вышел на работу в первый раз. Инструктаж для нового работника проведен не был.

 

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