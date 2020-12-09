СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника

Причиной массового отравления хлором в бассейне Астрахани стала ошибка сотрудника, перепутавшего баки с двумя разными жидкостями, пишет РБК. Указанный сотрудник в тот день вышел на работу в первый раз.

По данным Следственного комитета, в результате химической реакции, вызванной смешением двух жидкостей с разным составом, было образовано газообразное вещество с высоким содержанием хлора. Оно и стало причиной химических ожогов, отеков слизистых глаз и органов дыхания.

Женщина должна была провести инструктаж для нового сотрудника, однако он был допущен к работе без этого, пояснили следователи.

В настоящее время из-за отравления хлором в больнице находятся 30 человек, в том числе 21 ребенок.

По информации РБК, сотрудник, допустивший ошибку в день происшествия вышел на работу в первый раз. Инструктаж для нового работника проведен не был.