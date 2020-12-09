В Карабудахкентском районе мужчину убило током в бане

Двое посетителей получили в парной удар током, в результате которого один из них скончался а второй госпитализирован с травмами, - сообщает ТАСС.

Фигурантами дела стали два местных жителя. Они арендовали в одном из сел Карабудахкентского районапомещение где организовали банное целительство. Инцидент произошел 6 декабря, что именно стало причиной разряда электрического тока не сообщается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».