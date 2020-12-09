ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе мужчину убило током в бане

В Карабудахкентском районе мужчину убило током в бане

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09 декабря, 2020. Среда 09:00
В Карабудахкентском районе мужчину убило током в бане

В Карабудахкентском районе, семеро местных жителей принимали лечебные ванны в банном комплексе.

В Карабудахкентском районе мужчину убило током в бане
Происшествия

Двое посетителей получили в парной удар током, в результате которого один из них скончался а второй  госпитализирован с травмами, - сообщает ТАСС.

Фигурантами дела стали два местных жителя. Они арендовали в одном из сел Карабудахкентского районапомещение где организовали банное целительство. Инцидент произошел 6 декабря, что именно стало причиной разряда электрического тока не сообщается.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

 

 

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