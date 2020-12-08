ЗАМАНА - Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна

Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна

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08 декабря, 2020. Вторник 09:20
Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна

Сотрудниками полиции задержан 41-летний житель Махачкалы, открывший стрельбу по машине из окна дома по проспекту Имама Шамиля.

Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна
Происшествия

Произошло это 6 декабря. Задержанный стрелял из окна седьмого этажа по автомобилю «ВАЗ-217030» из огнестрельного оружия. В результате его действий, пострадала крыша транспортного средства.
Пытаясь объяснить свои действия, мужчина признался что находился в состоянии алкогольного опьянения и деталей произошедшего не помнит.

 

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