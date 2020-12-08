Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна

Произошло это 6 декабря. Задержанный стрелял из окна седьмого этажа по автомобилю «ВАЗ-217030» из огнестрельного оружия. В результате его действий, пострадала крыша транспортного средства.

Пытаясь объяснить свои действия, мужчина признался что находился в состоянии алкогольного опьянения и деталей произошедшего не помнит.