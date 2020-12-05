ЗАМАНА - Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша

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05 декабря, 2020. Суббота 10:40
Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша

Согласно сообщению Следственного комитета региона, в декабре прошлого года главный архитектор прогнивав генеральный план города выдал разрешение на строительство восьмиэтажного многоквартирного дома.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша
Происшествия

Строение было возведено на территории индивидуальной жилой застройки. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.

 

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