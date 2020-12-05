Строение было возведено на территории индивидуальной жилой застройки. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.
Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 10:40
Согласно сообщению Следственного комитета региона, в декабре прошлого года главный архитектор прогнивав генеральный план города выдал разрешение на строительство восьмиэтажного многоквартирного дома.
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