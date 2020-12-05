В сюжете показаны затопленные участки, подвальные помещения, погибшая домашняя птица. Как сообщает сайт республиканского следственного управления СК РФ, по данному факту инициирована процессуальная проверка.
СК проверяет информацию о затоплении участков в Дагестанских Огнях опасными отходами
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 02:31
В новостных сюжетах сегодня федеральное телевидение сообщило: в городе Дагестанские огни коньячный завод затапливает опасными отходами частные домовладения граждан, в том числе, пожилого возраста.
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