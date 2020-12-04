ЗАМАНА - В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка

В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка

Автор
04 декабря, 2020. Пятница 09:29
В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка

Напоним, что возгорание произошло 21 октября.

В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка
Происшествия

В ходе расследования выяснилась причина возгорания: отсутствие своевременного планового ремонта скважины и контроля за ее техническим техническим состоянием. Уточним, что недропользователем на данной объекте является «Дагбурсервис».
В отношении данной компании и его руководителя возбуждено 20 административных дел. Фирма оштрафована более чем на 1,8 миллионов рублей.
На скважине проходят ремонтно-восстановительные работы.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top