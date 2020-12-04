В ходе расследования выяснилась причина возгорания: отсутствие своевременного планового ремонта скважины и контроля за ее техническим техническим состоянием. Уточним, что недропользователем на данной объекте является «Дагбурсервис».
В отношении данной компании и его руководителя возбуждено 20 административных дел. Фирма оштрафована более чем на 1,8 миллионов рублей.
На скважине проходят ремонтно-восстановительные работы.
В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 09:29
Напоним, что возгорание произошло 21 октября.
В ходе расследования выяснилась причина возгорания: отсутствие своевременного планового ремонта скважины и контроля за ее техническим техническим состоянием. Уточним, что недропользователем на данной объекте является «Дагбурсервис».
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