В Ногайском районе, по факту пожара не нефтяной скважине проведена прокурорская проверка

В ходе расследования выяснилась причина возгорания: отсутствие своевременного планового ремонта скважины и контроля за ее техническим техническим состоянием. Уточним, что недропользователем на данной объекте является «Дагбурсервис».

В отношении данной компании и его руководителя возбуждено 20 административных дел. Фирма оштрафована более чем на 1,8 миллионов рублей.

На скважине проходят ремонтно-восстановительные работы.