в Дагестане гендиректор обвиняется в смерти подростка

Генеральный директор ООО «Агропромсервис» предстанет перед судом по делу о гибели подростка, на которого упали футбольные ворота в Тляратинском районе Дагестана, сообщает ТАСС.

По версии обвинения, при сдаче спортивного объекта гендректор не проверил качество выполненных работ. В результате проявленной халатности произошло падение футбольных ворот на подростка 2007 года рождения, который в последствии скончался от полученных черепно-мозговых травм.