ЗАМАНА - в Дагестане гендиректор обвиняется в смерти подростка

в Дагестане гендиректор обвиняется в смерти подростка

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03 декабря, 2020. Четверг 10:58
в Дагестане гендиректор обвиняется в смерти подростка

Генеральный директор ООО «Агропромсервис» предстанет перед судом по делу о гибели подростка, на которого упали футбольные ворота в Тляратинском районе Дагестана, сообщает ТАСС.

в Дагестане гендиректор обвиняется в смерти подростка
Происшествия

По версии обвинения, при сдаче спортивного объекта гендректор не проверил качество выполненных работ. В результате проявленной халатности произошло падение футбольных ворот на подростка 2007 года рождения, который в последствии скончался от полученных черепно-мозговых травм.

 

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