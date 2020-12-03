ЗАМАНА - Главврач Ахвахской ЦРБ ответит в суде за нецелевое расходование около 9 млн рублей

Главврач Ахвахской ЦРБ ответит в суде за нецелевое расходование около 9 млн рублей

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03 декабря, 2020. Четверг 08:52
Главврач Ахвахской ЦРБ ответит в суде за нецелевое расходование около 9 млн рублей

В нецелевом расходовании средств обвиняется бывший главврач Ахвахской районной больницы Патимат Халилова.

Главврач Ахвахской ЦРБ ответит в суде за нецелевое расходование около 9 млн рублей
Происшествия

Следствие установило, в 2017 году, Патимат Халилова, будучи главврачом, заключила три контракта с частной строительной компанией на проведение в больнице ремонтных работ. На эти цели ею были незаконно израсходованы 8 миллионов 900 тысяч рублей ФОМС. Уголовное дело по данному вопросу направлено в суд.

 

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