Главврач Ахвахской ЦРБ ответит в суде за нецелевое расходование около 9 млн рублей

Следствие установило, в 2017 году, Патимат Халилова, будучи главврачом, заключила три контракта с частной строительной компанией на проведение в больнице ремонтных работ. На эти цели ею были незаконно израсходованы 8 миллионов 900 тысяч рублей ФОМС. Уголовное дело по данному вопросу направлено в суд.