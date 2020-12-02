Работник получивший травму ковшом во время разворота башни трактора скончался на месте, сообщает Следственный комитет республики. В отношении водителя экскаватора, нарушившего правила безопасности, возбуждено уголовное дело.
В Дагестане рабочего убило экскаватором
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 10:18
На каменном карьере в Карабудахкентском районе 27 ноября, в результате неосторожности, произошла трагедия.
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