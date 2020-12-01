И кажется, это были именно те слова, что от него ждали с самого начала. Полный текст письма Ефремова и комментарии графолога можно прочитать тут
Ефремов написал письмо с извинениями и раскаянием супруге погибшего в ДТП Захарова
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 20:29
Сегодня семья погибшего в ДТП Сергея Захарова получила письмо, адресованное вдове Сергея Маргарите. Письмо-покаяние заслуженный артист России Михаил Ефремов написал еще 3 ноября, находясь в сизо.
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