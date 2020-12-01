Известно, что местом происшествия является село Батаюрт Хасавюртовского района. Министерство образования и науки Дагестана отреагировало, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных.
Следственный комитет республики заинтересовался данной ситуацией и проводит соответствующую проверку, под контролем главы СК Дагестана Анатолия Щурова.
Школьниками-вымогателями в Дагестане заинтересовался Следственный комитет
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 13:58
Видео избиения дагестанских школьников сверстниками с целью вымогательства денег накануне появилось в соц.сетях.
Известно, что местом происшествия является село Батаюрт Хасавюртовского района. Министерство образования и науки Дагестана отреагировало, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных.