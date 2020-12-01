ЗАМАНА - Школьниками-вымогателями в Дагестане заинтересовался Следственный комитет

Школьниками-вымогателями в Дагестане заинтересовался Следственный комитет

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01 декабря, 2020. Вторник 13:58
Школьниками-вымогателями в Дагестане заинтересовался Следственный комитет

Видео избиения дагестанских школьников сверстниками с целью вымогательства денег накануне появилось в соц.сетях.

Школьниками-вымогателями в Дагестане заинтересовался Следственный комитет
Происшествия

Известно, что местом происшествия является село Батаюрт Хасавюртовского района. Министерство образования и науки Дагестана отреагировало, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных. 
Следственный комитет республики заинтересовался данной ситуацией и проводит соответствующую проверку, под контролем главы СК Дагестана Анатолия Щурова.

 

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