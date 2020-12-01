Как предполагает следствие, в 2015-2019 годах, коммерческий директор завода, зная о существующих задолженностях по налогам и сборам: умышленно произвел незаконное сокрытие денежных средств. В этих целях он перевел всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия на наличный расчет, минуя банковские операции.
В результате незаконных действий были сокрыты от погашения денежные средства на общую сумму более 21 миллиона рублей. Уголовное дело по данному вопросу направлено в Ленинский районный суд Махачкалы.