ЗАМАНА - В Дагестане перед судом предстанет комдир столичного завода

В Дагестане перед судом предстанет комдир столичного завода

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01 декабря, 2020. Вторник 08:47
В Дагестане перед судом предстанет комдир столичного завода

Коммерческий директор  ОАО «Авиаагрегат» предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, - сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В Дагестане перед судом предстанет комдир столичного завода
Происшествия

Как предполагает следствие, в 2015-2019 годах, коммерческий директор завода, зная о существующих задолженностях по налогам и сборам: умышленно произвел незаконное сокрытие денежных средств. В этих целях он перевел всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия на наличный расчет, минуя банковские операции.

 В результате незаконных действий были сокрыты от погашения денежные средства на общую сумму более 21 миллиона рублей. Уголовное дело по данному вопросу  направлено в Ленинский районный суд Махачкалы.

 

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