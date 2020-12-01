ЗАМАНА - Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

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01 декабря, 2020. Вторник 08:19
Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, обыск на кладбище был проведен в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве. Обвиняемым в деле является первый заместитель гендиректора ПАО «Россети Кубань» Максим Щепакин.

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище
Происшествия

Как предполагает следствие, топ-менеджер электросетевой компании хранил в тайнике средства, полученные преступным путем. В настоящий момент, Шепакин заключен под стражу. В результате обысков в квартире и на рабочем месте подозреваемого, следователи изъяли больше 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток дорогих наручных часов, а также документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

 

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