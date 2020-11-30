Через несколько секунд, машина оказалась в огне, гонка была сразу же остановлена- сообщает «Спорт-экспресс». Пилот французской команды Ромен Грожан отделался небольшими ожогами, уже в клинике у спортсмена возникло подозрение на перелом одного или нескольких ребер. Спастись из подорвавшегося автомобиля Грожан помогла титановая дуга, которая располагается вокруг головы гонщиков и защищает их от обломков в случае аварий.
На старте гонки «Гран-при Бахрейна» загорелся болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 09:12
Во время движения на первом круге, пилот потеряв управление, столкнулся с болидомом «Альфа Таури» Даниила Квята, а потом вылетел с трассы и врезался в барьеры.
Последнее от Хадижат
- Мэр Каспийска удивился работе местного водоканала
- Вомбаты оказались способны светиться неоновыми оттенками под ультрафиолетом
- Опасный космос: учёные определили одну из возможных причин ухудшения здоровья у космонавтов
- В Махачкале состоялась научно-практическая конференция, организованная к юбилею Миннаца
- Более 7 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал» подали студенты Республики Дагестан