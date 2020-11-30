На старте гонки «Гран-при Бахрейна» загорелся болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана

Во время движения на первом круге, пилот потеряв управление, столкнулся с болидомом «Альфа Таури» Даниила Квята, а потом вылетел с трассы и врезался в барьеры.

Через несколько секунд, машина оказалась в огне, гонка была сразу же остановлена- сообщает «Спорт-экспресс». Пилот французской команды Ромен Грожан отделался небольшими ожогами, уже в клинике у спортсмена возникло подозрение на перелом одного или нескольких ребер. Спастись из подорвавшегося автомобиля Грожан помогла титановая дуга, которая располагается вокруг головы гонщиков и защищает их от обломков в случае аварий.