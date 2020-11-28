Фигурантка уголовного дела должна была присматривать за пленницей до тех пор, пока родители украденной не дадут согласие на ее вступление в брак.
Через несколько дней несостоявшаяся невеста сбежала и обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении похитителя находится на рассмотрении.
Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 16:27
Три года условно получила жительница Левашинского района, вступившая в сговор со своим родственником и скрывшая у себя дома похищенную девушку. Установлено, что целью похищения была последующая женитьба.
Фигурантка уголовного дела должна была присматривать за пленницей до тех пор, пока родители украденной не дадут согласие на ее вступление в брак.