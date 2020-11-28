Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

Автор Хадижат

Три года условно получила жительница Левашинского района, вступившая в сговор со своим родственником и скрывшая у себя дома похищенную девушку. Установлено, что целью похищения была последующая женитьба.