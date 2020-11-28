ЗАМАНА - Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

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28 ноября, 2020. Суббота 16:27
Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

Три года условно получила жительница Левашинского района, вступившая в сговор со своим родственником и скрывшая у себя дома похищенную девушку. Установлено, что целью похищения была последующая женитьба.

Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты
Происшествия

Фигурантка уголовного дела должна была присматривать за пленницей до тех пор, пока родители украденной не дадут согласие на ее вступление в брак.
Через несколько дней несостоявшаяся невеста сбежала и обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении похитителя находится на рассмотрении.

 

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