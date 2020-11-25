Не смотря на то, что многоквартирный дом по проспекту Акушинского был возведен без соответствующего на то постановления, застройщик заключал предварительные договора и купле-продаж квартир, сообщает РИА «Дагестан». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»
Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 11:21
Уголовное дело возбуждено против против махачкалинского застройщика, незаконно собравшего с дольщиков 23 миллиона рублей.
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