ЗАМАНА - Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей

Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей

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25 ноября, 2020. Среда 11:21
Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей

Уголовное дело возбуждено против против махачкалинского застройщика, незаконно собравшего с дольщиков 23 миллиона рублей.

Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей
Происшествия

Не смотря на то, что многоквартирный дом по проспекту Акушинского был возведен без соответствующего на то постановления, застройщик заключал предварительные договора и купле-продаж квартир, сообщает РИА «Дагестан». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»

 

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