Махачкалинский застройщик незаконно собрал с дольщиков 23 млн рублей

Не смотря на то, что многоквартирный дом по проспекту Акушинского был возведен без соответствующего на то постановления, застройщик заключал предварительные договора и купле-продаж квартир, сообщает РИА «Дагестан». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»