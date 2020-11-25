По информации ТАСС, купюры печатались в подпольной Махачкалинской типографии и распространялись в Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге, и других регионах страны. По местам жительства фигурантов и предполагаемых соучастников проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотические вещества а также принтеры, гравировщики, трафареты и магнитные ленты. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
В Дагестане обнаружили типографию по изготовлению поддельных денег
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 05:33
Масштабное производство фальшивых денег на территории Дагестана прекращено силами сотрудников МВД.
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