В Дагестане обнаружили типографию по изготовлению поддельных денег

По информации ТАСС, купюры печатались в подпольной Махачкалинской типографии и распространялись в Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге, и других регионах страны. По местам жительства фигурантов и предполагаемых соучастников проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотические вещества а также принтеры, гравировщики, трафареты и магнитные ленты. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".