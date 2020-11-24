К квартире направился спецназ.
Как пишет «Фонтанка», 42-летний владелец квартиры большую часть своего существования находился на должности охранника, есть вероятность, что он имеет дома огнестрельное оружие.
В районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники 6 детей и удерживает их в квартире, пишет "Лента.ру".
К квартире направился спецназ.
Как пишет «Фонтанка», 42-летний владелец квартиры большую часть своего существования находился на должности охранника, есть вероятность, что он имеет дома огнестрельное оружие.
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