ЗАМАНА - В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

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24 ноября, 2020. Вторник 14:44
В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

В районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники 6 детей и удерживает их в квартире, пишет "Лента.ру".

В Петербурге мужчина захватил в заложники детей
Происшествия

К квартире направился спецназ.

Как пишет «Фонтанка», 42-летний владелец квартиры большую часть своего существования находился на должности охранника, есть вероятность, что он имеет дома огнестрельное оружие.

 

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