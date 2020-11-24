В Левашинском районе майнинг-фермеры похитили электроэнергию более чем на 8 миллионов рублей

Кража электроэнергии в области майнинг-ферм довольно распространенное явление. Владельцы пытаются реанимировать некогда сверхприбыльный бизнес. Но зачастую это заканчивается если не лишением свободы, то как минимум крупными штрафами.

«Россетти Северный Кавказ» сообщают еще о нескольких фактах хищения электроэнергии майнинг-фермами, на этот раз, в Левашинском районе. В селе Леваши обнаружен злоумышленник, организовавший майнинг-ферму для добычи криптовалюты на территории автошколы. Он самовольно присоединился к трансформатору без технических условий и в отсутствие договора энергоснабжения. Своими действиями, «фермер» нанес ущерб энергокомпании на сумму 1,2 млн рублей.

В селе Карекадани нарушитель организовал майнинг-ферму на территории КФХ. Энергетиками было установлено, что потребитель электроэнергии самовольно заменил силовой трансформатор 25 кВа на трансформатор 250 кВа без технических условий и совершил хищение энергоснабжения на 5,9 млн рублей.

В селе Уллуая майнинг-вор организовал ферму на территории растворобетонного узла. В ходе проверки был обнаружен недоучёт потребляемой электрической энергии. Ущерб энергокомпании при этом составил 1,25 млн рублей.