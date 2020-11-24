ЗАМАНА - Бывшие руководители колонии №2 пойдут под суд за хищения

Бывшие руководители колонии №2 пойдут под суд за хищения

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24 ноября, 2020. Вторник 09:22
Бывшие руководители колонии №2 пойдут под суд за хищения

Уголовное дело в отношении экс-начальника колонии №2 Пайзулаха Ахмедова заместителя начальника УФСИН по Дагестану Рамазана Камалудинова руководителя «МММ» Магомеда Магомедова направлено в Кировский районный суд. Им предъявлено обвинение в хищениях на общую сумму 19,4 млн.рублей.

Бывшие руководители колонии №2 пойдут под суд за хищения
Происшествия

По версии следствия, в 2017 году ими были внесены ложные данные об объемах и стоимости выполненных работ при капитальном ремонте системы вентиляции больницы исправительного учреждения. Прикрываясь данной статьей расходов, ими было похищено более 11,6 миллионов рублей.
Также стало известно: в 2016 и 2018 годах начальники колонии Пайзуллах Ахмедов и Ахмед Зайнудинов, находясь в сговоре с главным бухгалтером Расулом Магомеддибировым, скрыли и похитили предназначенные для выплаты премий работникам учреждения 4,9 млн и 2,9 млн рублей.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Мошенничество».

 

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