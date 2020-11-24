Руководитель организации, пытаясь уклониться от штрафа передал помощнику судьи Каспийского городского суда денежную сумму в размере 50 тысяч рублей, за вынесение решения об отмене денежной санкции. Возбужденно административное производство за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Суд обязал ООО к выплате штрафа в размере одного миллиона рублей.
Общество с ограниченной ответственностью оштрафовали на миллион в Дагестане
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 09:02
Инспектор в сфере охраны окружающей среды в 2019 году оштрафовал за нарушения требований природоохранного законодательства республиканское ООО.
Руководитель организации, пытаясь уклониться от штрафа передал помощнику судьи Каспийского городского суда денежную сумму в размере 50 тысяч рублей, за вынесение решения об отмене денежной санкции. Возбужденно административное производство за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
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