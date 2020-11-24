На супругу задержанного мэра города Томск Галину Кляйн завели уголовное дело

Во время обыска в квартире Ивана Кляйна, его супруга Галина препятствовала работе сотрудников правоохранительных органов, не давая войти в квартиру, сообщают РИА Новости.

Позднее Кляйн бросила через окно подушку водителю предприятие "Томское пиво", который пытался спрятать ее в салоне автомобиля. Мужчину задержали. В подушке были обнаружены банковские карты, на которых находилось более 1.3 миллиарда рублей. 14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна суд арестовал на два месяца. Ему было предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий".