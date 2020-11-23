В Дагестане ищут мать с двумя детьми

Вот уже больше недели как пропала Двадцатисемилетняя жительница села Уриб Шамильского района Халимат Ибрагимова.

14 ноября, вместе с двумя несовершеннолетними детьми, Ибрагимова уехала из села в Махачкалу. По насооящее время, местонахождение женщины и ее двоих детей не известно, сообщает пресс-служба МВД в instagram ведомства. Просьба ко всем жителям республики проявить внимательность. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 988-792-20-05; 8 963-794-85-85; 8 988-291-09-77.