ЗАМАНА - В Дагестане ищут мать с двумя детьми

В Дагестане ищут мать с двумя детьми

Автор
23 ноября, 2020. Понедельник 08:43
В Дагестане ищут мать с двумя детьми

Вот уже больше недели как пропала Двадцатисемилетняя жительница села Уриб Шамильского района Халимат Ибрагимова.

14 ноября, вместе с двумя несовершеннолетними детьми, Ибрагимова уехала из села в Махачкалу. По насооящее время, местонахождение женщины и ее двоих детей не известно, сообщает пресс-служба МВД в instagram ведомства. Просьба ко всем жителям республики проявить внимательность. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 988-792-20-05; 8 963-794-85-85; 8 988-291-09-77.

В Дагестане ищут мать с двумя детьми
Происшествия

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top