ЗАМАНА - Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом

Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом

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22 ноября, 2020. Воскресенье 17:29
Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом

Дагестанский пастух с отарой овец оказался заблокирован снегоходам в окрестностях села Воробьева Приютненского района Калмыкии.

Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом
Происшествия

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов отреагировал на событие, связавшись с главой аграрного ведомства соседней республики Максимом Менкнасуновым. Было принято решение направить к месту происшествия две единицы техники для расчистки дороги и вывезти пастуха с животными.
Руководитель Минсельхозпрода РД также отметил:в случае отсутствия подножного корма у животноводов в Калмыкии, возможно возращение данного поголовья для зимовки обратно в Дагестан.

 

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