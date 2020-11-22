Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов отреагировал на событие, связавшись с главой аграрного ведомства соседней республики Максимом Менкнасуновым. Было принято решение направить к месту происшествия две единицы техники для расчистки дороги и вывезти пастуха с животными.

Руководитель Минсельхозпрода РД также отметил:в случае отсутствия подножного корма у животноводов в Калмыкии, возможно возращение данного поголовья для зимовки обратно в Дагестан.