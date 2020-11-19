ЗАМАНА - Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ

Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ

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19 ноября, 2020. Четверг 08:58
Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ

После осмотра места обрушения Южной крепостной стены, Сергей Обрывалин поручил подготовить проект по ее восстановлению.

Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ
Происшествия

Замминистра культуры России подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшие разрушения отрезков крепости и обеспечить безопасность. Также предстоит разработка проекта по реставрации комплекса, во избежании повторения подобных случаев. Ориентировочно, завершены научно-реставрационные работы в Дербенте будут до конца следующего года. Напомним, что о частичном обрушении крепостной стены в Дербенте, 17 ноября сообщил врио Главы города Рустам Пирмагомедов в своем instagram.

 

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