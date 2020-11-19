Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ

Замминистра культуры России подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшие разрушения отрезков крепости и обеспечить безопасность. Также предстоит разработка проекта по реставрации комплекса, во избежании повторения подобных случаев. Ориентировочно, завершены научно-реставрационные работы в Дербенте будут до конца следующего года. Напомним, что о частичном обрушении крепостной стены в Дербенте, 17 ноября сообщил врио Главы города Рустам Пирмагомедов в своем instagram.