Замминистра культуры России подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшие разрушения отрезков крепости и обеспечить безопасность. Также предстоит разработка проекта по реставрации комплекса, во избежании повторения подобных случаев. Ориентировочно, завершены научно-реставрационные работы в Дербенте будут до конца следующего года. Напомним, что о частичном обрушении крепостной стены в Дербенте, 17 ноября сообщил врио Главы города Рустам Пирмагомедов в своем instagram.
Дербент посетил заместитель Министра культуры РФ
- Автор Хадижат
- 19 ноября, 2020. Четверг 08:58
После осмотра места обрушения Южной крепостной стены, Сергей Обрывалин поручил подготовить проект по ее восстановлению.