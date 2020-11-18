В Коммунарке произошел взрыв. Обрушилась часть стены

Произошло данное ЧП в результате разрыва трубы с кислородом в корпусе, который еще не сдан в эксплуатацию.

Пострадал один рабочий Коммунарки, состояние которого оценивается как удовлетворительное. Уже известно, что на время ремонта в корпусе больных из соседних блоков переведут в другое здание. "Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений", уточняет ТАСС. Отмечается, что повреждена обшивка здания.