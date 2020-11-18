Пострадал один рабочий Коммунарки, состояние которого оценивается как удовлетворительное. Уже известно, что на время ремонта в корпусе больных из соседних блоков переведут в другое здание. "Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений", уточняет ТАСС. Отмечается, что повреждена обшивка здания.
В Коммунарке произошел взрыв. Обрушилась часть стены
- Автор Хадижат
- 18 ноября, 2020. Среда 20:02
Произошло данное ЧП в результате разрыва трубы с кислородом в корпусе, который еще не сдан в эксплуатацию.
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