Глава «Россетей» Павел Ливинский держит ситуацию на личном контроле. В Дагестане работает гендиректор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.
В республике, в связи со сложившейся ситуацией, по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова создан оперативный штаб по Махачкале, куда вошли представители МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, не входящих в структуры городского управления.
По вопросам отключений электроэнергии можно обращаться по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-220-0-220.