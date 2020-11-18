ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» снизили количество отключенных потребителей в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» снизили количество отключенных потребителей в Дагестане

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18 ноября, 2020. Среда 17:08
«Россети Северный Кавказ» снизили количество отключенных потребителей в Дагестане

Согласно информации «Россетей», на 14.00 в Дагестане оставалось снабдить электроэнергией четырнадцать тысяч человек. Данная цифра уже в четыре раза меньше той, что была зафиксирована еще сегодняшним утром. Пострадавшие районы столицы, согласно предоставленной информации практически все снабжаются электроэнергией. 

«Россети Северный Кавказ» снизили количество отключенных потребителей в Дагестане
Происшествия

Глава «Россетей» Павел Ливинский держит ситуацию на личном контроле. В Дагестане работает гендиректор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

В республике, в связи со сложившейся ситуацией, по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова создан оперативный штаб по Махачкале, куда вошли представители МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, не входящих в структуры городского управления. 

По вопросам отключений электроэнергии можно обращаться по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-220-0-220.

 

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