Специалисты Министерства культуры России выехали в Дербент

Министерство культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам отреагировало на сообщение в СМИ о разрушенной части стены крепости Нарын-Кала.

Руководитель управления Денис Проценко комментируя информацию «ТАСС», заявил: «Специалисты управления осмотрят место обрушения, для этого они сегодня уже выехали в Дербент».

По его словам, необходимо зафиксировать факт разрушения, оценить ситуацию и уже после определяться с позицией по восстановлению памятника.

Напомним, что цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.