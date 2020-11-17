ЗАМАНА - Специалисты Министерства культуры России выехали в Дербент

Специалисты Министерства культуры России выехали в Дербент

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17 ноября, 2020. Вторник 23:50
Специалисты Министерства культуры России выехали в Дербент

Министерство культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам отреагировало на сообщение в СМИ о разрушенной части стены крепости Нарын-Кала. 

 

Специалисты Министерства культуры России выехали в Дербент
Происшествия

Руководитель управления Денис Проценко комментируя информацию «ТАСС», заявил: «Специалисты управления осмотрят место обрушения,  для этого они сегодня уже выехали в Дербент». 

По его словам,  необходимо зафиксировать факт разрушения, оценить ситуацию и уже после определяться с позицией по восстановлению памятника. 

Напомним, что цитадель Нарын-Кала,  древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

 

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