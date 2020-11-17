Стена крепости Нарын-кала разрушена стихией.

Госсекретарь Главы Дагестана Хизри Абакаров в своем instagram сообщил: затяжные дожди в Дербенте привели к разрушению южной крепостной стены.

Это ЧП - последствие бюрократии чиновников, считает Абакаров. Необходимость реконструкции данного отрезка крепости назрела уже давно, по его словам, этот вопрос не раз поднимался администрацией древнего города. Но достучаться до ответственной структуры - Министерства культуры России, с целью инициировать начало ремонтных работ так и не удалось.

Хизри Абакаров также уточнил, что согласно законодательству, восстановить стену самостоятельно по закону администрация не имеет права, а сегодня остальные стены крепости также находятся в аварийном состоянии.

Напомним, что данные исторические сооружения относятся к 6-8 векам и являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.