Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте

На основе поддельных выписок, выданных чиновниками сельсовета в 2018 и 2019 году, житель Каякента зарегистрировал право собственности на участок площадью 6 тысяч квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.