ЗАМАНА - Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте

Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте

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17 ноября, 2020. Вторник 09:45
Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте

Противозаконные действия должностных лиц администрации были выявлены в результате Прокурорской проверки. 

Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте
Происшествия

На основе поддельных выписок, выданных чиновниками сельсовета в 2018 и 2019 году, житель Каякента зарегистрировал право собственности на участок площадью 6 тысяч квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. 

 

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