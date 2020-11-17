На основе поддельных выписок, выданных чиновниками сельсовета в 2018 и 2019 году, житель Каякента зарегистрировал право собственности на участок площадью 6 тысяч квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.
Земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров незаконно выдан в Каякенте
- Автор Хадижат
- 17 ноября, 2020. Вторник 09:45
Противозаконные действия должностных лиц администрации были выявлены в результате Прокурорской проверки.