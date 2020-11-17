ЗАМАНА - Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.

Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.

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17 ноября, 2020. Вторник 09:13
Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.

Потерял статус народного избранника депутат в результате Прокурорской проверки.

Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.
Происшествия

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Дагестана, депутат не выполнил свою обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. 
По итогам 62-й сессии городского собрания депутатов, было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего законодательство.

 

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