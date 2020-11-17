Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Дагестана, депутат не выполнил свою обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

По итогам 62-й сессии городского собрания депутатов, было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего законодательство.