По сообщению пресс-службы Прокуратуры Дагестана, депутат не выполнил свою обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
По итогам 62-й сессии городского собрания депутатов, было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего законодательство.
Депутата Южно-Сухокумска лишили полномочий за сокрытие доходов.
- Автор Хадижат
- 17 ноября, 2020. Вторник 09:13
Потерял статус народного избранника депутат в результате Прокурорской проверки.
По сообщению пресс-службы Прокуратуры Дагестана, депутат не выполнил свою обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.