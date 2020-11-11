Магомед Шабанов занимал должность главы района с 2013 года. Как сообщают, сегодня ночью он умер в больнице Махачкалы, пишет ТАСС.
Глава Кизилюртовского района Дагестана скончался от осложнений, вызванных коронавирусом
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 10:32
Руководитель администрации Кизилюртовского района РД Магомед Шабанов умер от осложнений после заражения коронавирусом, пишет "Это Кавказ".
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