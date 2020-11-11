ЗАМАНА - Глава Кизилюртовского района Дагестана скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Глава Кизилюртовского района Дагестана скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

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11 ноября, 2020. Среда 10:32
Глава Кизилюртовского района Дагестана скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Руководитель администрации Кизилюртовского района РД Магомед Шабанов умер от осложнений после заражения коронавирусом, пишет "Это Кавказ".

Глава Кизилюртовского района Дагестана скончался от осложнений, вызванных коронавирусом
Происшествия

Магомед Шабанов занимал должность главы района с 2013 года. Как сообщают, сегодня ночью он умер в больнице Махачкалы, пишет ТАСС.

 

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