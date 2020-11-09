Как рассказывают очевидцы, пожар охватил несколько квартир. На месте возгорания работают несколько пожарных команд.
В данный момент огонь потушен. Сведений о пострадавших нет.
В Дербенте в одном из многоэтажных жилых домов случился пожар, пишет РИА "Дагестан".
Как рассказывают очевидцы, пожар охватил несколько квартир. На месте возгорания работают несколько пожарных команд.
В данный момент огонь потушен. Сведений о пострадавших нет.
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