Похитивший 247 миллионов рублей главврач в Дагестане приговорен к 5,5 годам в колонии

Экс-главный врач Городской клинической больницы №1 в Махачкале Меджид Алиев, который украл 247 миллионов рублей, приговорен судом к 5,5 годам колонии, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на прокуратуру города.

Нужно напомнить, что экс-главный врач был признан виновным в том, что в период с 2016 по 2018 годы он издавал необоснованные приказы о премировании себя и отдельных сотрудников. За эти деяния Советский районный суд Махачкалы приговорил Алиева к 6 годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в 3 миллиона рублей и лишил права в течение 3 лет получать определенные рабочие места.

Как уточнили в региональной прокуратуре, данный приговор в надзорном ведомстве назвали слишком мягким. Его обжаловал Верховный суд региона.

В результате после апелляций обвинения и кассационных жалоб стороны защиты экс-главный врач получил 5,5 года в исправительной колонии общего режима. Он будет обязан выплатить штраф в 2,5 миллионов рублей.